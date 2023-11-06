Искусный интеллект: восстановленная песня The Beatles и рэпер-вампир

Выпуск неизвестной прежде песни The Beatles, безусловно, главное музыкальное событие недели. Но и помимо этого релиза в последние дни октября и начале ноября было немало интересного для меломанов — в диапазоне от рэпа и попа до классики.
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