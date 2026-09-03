Анну Винтур раскритиковали после отмены выставки Джона Гальяно

Решение посвятить выставку Института костюма Джону Гальяно обернулось скандалом для Анны Винтур: после отказа дизайнера от проекта инсайдеры заявили, что главред Vogue «переоценила своё влияние» и не смогла почувствовать настроения модной индустрии.
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