Анну Винтур раскритиковали после отмены выставки Джона Гальяно

Решение посвятить выставку Института костюма Джону Гальяно обернулось скандалом для Анны Винтур: после отказа дизайнера от проекта инсайдеры заявили, что главред Vogue «переоценила своё влияние» и не смогла почувствовать настроения модной индустрии.