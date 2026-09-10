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Газета.ру

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Тюкавин заявил, что будет учиться на ошибках после дисквалификации

Тюкавин заявил, что будет учиться на ошибках после дисквалификации

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в своем Telegram-канале отреагировал на решение КДК о дисквалификации после матча 7-го тура со «Спартаком».

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