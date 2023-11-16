Новолуние в Скорпионе: что ожидать в ближайшие две недели?Фазы ЛуныПеред наступлением новолуния в Скорпионе 13 ноября мы могли переживать достаточно напряженные дни, которые вызывали разногласия и проверку на стрессоустойчивость.