Новолуние в Скорпионе: что ожидать в ближайшие две недели?Фазы ЛуныПеред наступлением новолуния в Скорпионе 13 ноября мы могли переживать достаточно напряженные дни, которые вызывали разногласия и проверку на стрессоустойчивость.
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