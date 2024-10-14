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На Ямале с 14 по 25 октября пройдет ежегодная антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

На Ямале с 14 по 25 октября пройдет ежегодная антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

На Ямале с 14 по 25 октября пройдет ежегодная антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Цель профилактического мероприятия – привлечь внимание общественности к важной социальной проблеме и совместными усилиями противодействовать ее распространению.

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