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Житель Выксы обманул шестерых человек, давших ему деньги на реконструкцию храма

Житель Выксы обманул шестерых человек, давших ему деньги на реконструкцию храма

Жителя Выксы, собиравшего деньги на выдуманную реконструкцию храма, будут судить за мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области По версии следствия, 51-летний мужчина обманывал сограждан с марта 2023 года по январь 2024-го.

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