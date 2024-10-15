Житель Выксы обманул шестерых человек, давших ему деньги на реконструкцию храма

Жителя Выксы, собиравшего деньги на выдуманную реконструкцию храма, будут судить за мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области По версии следствия, 51-летний мужчина обманывал сограждан с марта 2023 года по январь 2024-го.