Житель Выксы обманул шестерых человек, давших ему деньги на реконструкцию храма

Жителя Выксы, собиравшего деньги на выдуманную реконструкцию храма, будут судить за мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области По версии следствия, 51-летний мужчина обманывал сограждан с марта 2023 года по январь 2024-го.
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