«Народный ВПК» - Все для ПОБЕДЫ! Волонтёры, учёные, инженеры-самоучки и малые предприятия производят FPV-дроны, системы РЭБ, бронезащиту и маскировочные сети.
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