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Верный способ борьбы с коррупцией

Верный способ борьбы с коррупцией

На днях стало известно, что одна из свидетельниц по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова отказалась объяснять движение средств на ее счетах, сославшись на 51 статью Конституции России.

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