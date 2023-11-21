Улицы Северовдинска сегодня убирают 359 дворников и 19 единиц спецтехники

Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщил глава города корабелов Игорь Арсентьев— С ночи на уборку вышли и 34 единицы техники — это и комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры, самосвалы и погрузчики.