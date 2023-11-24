Дожились: самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Люберцах стало "Мухаммед", а среди девочек же второе и третье места заняли Фатима и Бибисоро

В

Воробей

Смешно читать наивные крики возмущения! Неужели не понятно, что, если ФАКТИЧЕСКИ народ делает всё необходимое, чтобы стремительно вымирать, а это значит, что он НЕ делает того, что нужно для того, чтобы это не происходило, то пропорциональное замещение его представителями более эффективного, в деле размножения, народа есть ОБЪЕКТИВНАЯ неизбежность. И ничего тут не поделать! Я лично не вижу, чтобы россияне смогли сделать то, что вырвало бы КОРЕНЬ проблемы массового развала семей. Просто потому, что это политически стало бы непопулярной мерой. Более того, огромное подавляющее большинство людей просто не в состоянии даже понять, что есть действительно КОРЕНЬ проблемы.