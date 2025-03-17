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Снукерист.ру

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Гонка на Tour Championship 2025

Гонка на Tour Championship 2025

В турнире Tour Championship, который пройдет с 31 марта по 6 апреля в Манчестере, примут участие только 12 сильнейших игроков в годовом рейтинге, сообщает WST Tour Championship 2025 (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание, трансляции - 1/8 финала Расписание, трансляции турнира По итогам турнира Players Championship в Телфорде, который пройдет на этой неделе, только 12 лучших игроков в годовом рейтинге получат право на участие в турнире Tour Championship.

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