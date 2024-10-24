Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    НУЖНО помочь братской стране и, дать им наконец то ПОВОЕВАТЬ!!! Столько лет кормят АРМИЮ, а с ними ни кто не хочет во...ВСУ в тревожном о...
  • Сергей Киселев
    Все  болтовня! Обьединяйтесь,  не  бойтесь, вылавливайте и сдавайте  кому положено!А не слишком ли д...
  • Нина Токарева
    Напрасно их пустили к нам. Аж, 7 млн. Ох, аукнется...Истекая желчью...

Истекая желчью...

Истекая желчью...

Ну не умеют укронацистские патриоты завидовать молча. Надо обязательно с желчью.  А от зависти у них потемнело в глазах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
дебилы конченные они как   были так и остались,никакого перевоспитания только на удобрения для сорняков чтоб не росли всех до единого,ведь они даже в компосте будут только изрыгать свою отравленную  желчь! мрази и твари...🐽🐷🦨🤮
Ответить
4 час.
Николай Герасименко
А ведь таких в Салорейхе процентов 80! И кто-то ещё говорит, что мы должны жить с ними в одной стране!?
Ответить
2 час.
НТ
Нина Токарева
Напрасно их пустили к нам. Аж, 7 млн. Ох, аукнется...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх