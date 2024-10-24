Истекая желчью...

Анастасия Гончарова

дебилы конченные они как были так и остались,никакого перевоспитания только на удобрения для сорняков чтоб не росли всех до единого,ведь они даже в компосте будут только изрыгать свою отравленную желчь! мрази и твари...🐽🐷🦨🤮