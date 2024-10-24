Ну не умеют укронацистские патриоты завидовать молча. Надо обязательно с желчью. А от зависти у них потемнело в глазах.
Истекая желчью...
Комментарии
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Анастасия Гончарова
дебилы конченные они как были так и остались,никакого перевоспитания только на удобрения для сорняков чтоб не росли всех до единого,ведь они даже в компосте будут только изрыгать свою отравленную желчь! мрази и твари...🐽🐷🦨🤮
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4 час.
Николай Герасименко
А ведь таких в Салорейхе процентов 80! И кто-то ещё говорит, что мы должны жить с ними в одной стране!?
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2 час.
НТ
Нина Токарева
Напрасно их пустили к нам. Аж, 7 млн. Ох, аукнется...
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1 час.
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