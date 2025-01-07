5 лучших автомобилей с пробегом: выбор немецких экспертов. Они продаются в России

Рейтинг TÜV: надежные, безопасные и не дорогие Пять подержанных автомобилей, которые отличаются хорошим соотношением «безопасно-недорого-надежно»: называем машины, которые получили наивысшие оценки немецкой Организации по техническому надзору TÜV (Technischer Überwachungsverein).
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