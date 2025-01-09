Омская область стала третьей в стране (после Белгорода и Иркутска) по миграционной убыли населения. До этого регион находился на пятом месте.
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Омская область стала третьей в стране (после Белгорода и Иркутска) по миграционной убыли населения. До этого регион находился на пятом месте.