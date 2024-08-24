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Театр абсурда

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За "русскую невесту" - 150 тысяч рублей: Преподаватель РУДН организовал "брачное агентство" для мигрантов

За "русскую невесту" - 150 тысяч рублей: Преподаватель РУДН организовал "брачное агентство" для мигрантов

Stupnikov Alexander/spartak.com/Globallookpress Старший преподаватель РУДН Экподобо Раймонд Оввигхо организовал "брачное агентство" для мигрантов из Нигерии.

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