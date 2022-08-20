В Тверской области отрудники полиции провели профилактическое мероприятие в летнем пришкольном лагере «Дружба»

Инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах Тверской области капитан полиции Екатерина Васильева провела профилактическую беседу в летнем лагере «Дружба» при школе № 2 ЗАТО «Озёрный».