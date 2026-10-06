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Новый мировой порядок установится к 2030 году, считает Стубб

Новый мировой порядок установится к 2030 году, считает Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что новый мировой порядок установится к 2030 году. По его мнению, сейчас мир находится в переходном периоде, что усложняет ситуацию.

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