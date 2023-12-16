Монсон рассказал, что больше не является гражданином США

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что больше не является гражданином США. «В мае я посещал посольство США в Стамбуле, заполнил документы на отказ от гражданства, заплатил сборы и уже успел забыть об этом, так как процедура затянулась.