Монсон рассказал, что больше не является гражданином США

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что больше не является гражданином США. «В мае я посещал посольство США в Стамбуле, заполнил документы на отказ от гражданства, заплатил сборы и уже успел забыть об этом, так как процедура затянулась.
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