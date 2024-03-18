12 фанатов задержаны из-за драки с футболистами после матча чемпионате Турции

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети X заявил, что 12 болельщиков "Трабзонспора" задержаны после того, как выбежали на поле после матча чемпионата Турции против "Фенербахче" и напали на футболистов.
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