Николай Платошкин о деятельности Сергея Шойгу в 1990-е годы

Сторонник Платошкина Николай Платошкин напоминает, что Сергей Шойгу, безусловно, в 1990-е годы был одним из самых популярных членов правительства России.
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