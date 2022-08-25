Темы дня

123 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Белых Владимир
    Бля, комментаторы - аналитеги " высокого дивана"! Уроды, нах!На ком горит шапк...
  • Евгений Благородный
    педерастГалкин после убий...
  • олег рожков
    Ради интереса посмотрел, кем был Зорькин при СССР.  Так вот закончил юридический, потом, до распада страны был членом...Глава Конституцио...

Николай Платошкин о деятельности Сергея Шойгу в 1990-е годы

Николай Платошкин о деятельности Сергея Шойгу в 1990-е годы

Сторонник Платошкина Николай Платошкин напоминает, что Сергей Шойгу, безусловно, в 1990-е годы был одним из самых популярных членов правительства России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх