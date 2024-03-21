Весенний солнцеворот, День вербы и праздник иконы «Знамение Курская-Коренная»: традиции и запреты 21 марта Елена ГалицкаяС приходом весеннего равноденствия 21 марта, наша страна встречает не только символическое событие, но и день, насыщенный духовным и культурным значением.
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