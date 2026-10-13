Юрист Хаминский: покупка квартиры у иностранца несёт риски

К покупке квартиры у иностранца нужно подходить крайне осмотрительно, рассказал в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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