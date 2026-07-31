Нелегальные майнинг-фермы будут выявлять с помощью ИИ

Их вычислят по резким скачкам потребления электричества в Москве и МО.Директор по стратегическому развитию "Энергия Плюс" Павел Марышев рассказал: столичные майнеры потребляют около 600 мегаватт мощности ежемесячно (этого хватит, чтобы обеспечить электричеством город в 300 тысяч человек).