Нелегальные майнинг-фермы будут выявлять с помощью ИИ

Их вычислят по резким скачкам потребления электричества в Москве и МО.Директор по стратегическому развитию "Энергия Плюс" Павел Марышев рассказал: столичные майнеры потребляют около 600 мегаватт мощности ежемесячно (этого хватит, чтобы обеспечить электричеством город в 300 тысяч человек).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Хитрее всех армян – Никол Пашинян? Иран неожиданно выдвинул Еревану жесткие условия - никаких США и ЕС
- Катастрофа под Краматорском: Русские РЭБ очищают небо Украины от сигналов «Старлинка», делая ВСУ «оголенными»
- Крутил-вертел запутать хотел: Эрдогану не удалось уговорить Путина на новую «зерновую сделку»
Свежие комментарии