ВС РФ нанесли удар по узловой подстанции в Житомире. Об этом сообщает источник Zvezdanews. Уточняется, что подстанция является главным опорным источником питания для распределительных сетей Житомирской области.
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