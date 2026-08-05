Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Обойдемся без плова»: Россия закрыла лазейки для мигрантов – вышлют без суда

«Обойдемся без плова»: Россия закрыла лазейки для мигрантов – вышлют без суда

  Государственная миграционная политика в корне изменила вектор: вместо реверансов тщательный отбор приезжих.

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Комментарии
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Илдар Гилязетдинов
&quot;мигрантка пыталась оспорить решение о депортации на 10 лет, ссылаясь на наличие в России близких родственников. Суд вошел в положение женщины&quot;----  ииииии . выслал всё семейство- ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ!!!
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1 м.
Юрий Белов
*Иностранцу, приехавшему в Россию, теперь сложно будет заслужить право остаться в стране.*  А что делать с теми кто просочился до *теперь* и успел купить и паспорт и гражданство ?! Так и будут тут ошиваться , ни хрена не делать и пожирать бюджет в виде соцвыплат не вложив туда ни гроша ?!
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1 м.
ВН
Владимир Никитин
Но только не на десять лет, а ПОЖИЗНЕННО! Зачем этот геморрой нашим детям и внукам нужен! Как говорил Владимир Вольфович:&quot;...чемодан, вокзал и на ...!&quot; Диаспоры, это мины замедленного действия и они уже приведены в боевую готовность! НИКАКОГО ГРАЖДАНСТВА МИГРАНТАМ, только тем, кто заслужил это кровью на СВО.
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1 м.