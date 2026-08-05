«Обойдемся без плова»: Россия закрыла лазейки для мигрантов – вышлют без суда

Илдар Гилязетдинов "мигрантка пыталась оспорить решение о депортации на 10 лет, ссылаясь на наличие в России близких родственников. Суд вошел в положение женщины"---- ииииии . выслал всё семейство- ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ!!!

Юрий Белов *Иностранцу, приехавшему в Россию, теперь сложно будет заслужить право остаться в стране.* А что делать с теми кто просочился до *теперь* и успел купить и паспорт и гражданство ?! Так и будут тут ошиваться , ни хрена не делать и пожирать бюджет в виде соцвыплат не вложив туда ни гроша ?!