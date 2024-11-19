В России начали серийно выпускать мобильные убежища от ядерного взрыва

В Нижнем Новгороде началось серийное производство мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М». Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
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