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В России начали серийно выпускать мобильные убежища от ядерного взрыва

В России начали серийно выпускать мобильные убежища от ядерного взрыва

В Нижнем Новгороде началось серийное производство мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М». Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

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