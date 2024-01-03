Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 964 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • антонина
    ответ блогеру: Мне 71 год.И мы с мужем с молодости откладывали с каждой з/п определённую сумму на покупки и на"будующ...Справедлива ли ны...
  • Рахимулла Алеев
    Не могу понять МВД ? У них что нет полномочий по наведению порядка в стране ?Мигранты открыли ...
  • Николай Арзамасцев
    И вновь продолжается бой... с отделом кадров при увольнении пенсионеров в декабре с последующем трудоустройством в ян...Справедлива ли ны...

Полицейские в Чувашии нашли арсенал в машине водителя, уехавшего без оплаты с АЗС

Полицейские в Чувашии нашли арсенал в машине водителя, уехавшего без оплаты с АЗС

Заурядная история с водителем, уехавшим с АЗС без оплаты бензина, закончилась полицейской погоней c тараном шести машин и задержанием опасного преступника, в машине которого находился целый арсенал оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх