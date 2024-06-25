Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экипаж Ми-35М группировки войск «Север» поразил опорный пункт ВСУ

Экипаж Ми-35М группировки войск «Север» поразил опорный пункт ВСУ

Армейская авиация продолжает разрушать украинские укрепления в зоне специальной военной операции. Экипаж вертолета Ми-35М поразил украинский опорный пункт и живую силу врага в зоне ответственности группировки войск «Север».

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