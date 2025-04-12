Жена объявленного в розыск Украиной космонавта Зубрицкого рассказала о мечте всей его жизни

Отправившийся на МКС российский космонавт Алексей Зубрицкий, которого украинский ТЦК (аналог военкомата) объявил в розыск, а Винницкий суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества, ни секунды не сомневался, что его будущее связано с Россией.
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