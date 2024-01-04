Самолеты F-16 из Нидерландов назвали угрозой для ВСУ

Старые самолеты F-16 из Нидерландов крайне опасны для Вооруженных сил Украины, заявили эксперты. «После нескольких сотен часов интенсивных полетов, которые еще больше нагружают их стареющие рамы, бывшие голландские самолеты могут стать небезопасными для пилотов», — подчеркнул автор статьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии