Руководительница московской фирмы пыталась вывезти из тайника в Смоленской области более трёх килограммов смертельно опасной синтетической «дури» Региональное управление Федеральной службы безопасности России пресекло канал поставки наркотиков в особо крупном размере, задержав в Смоленской области представительницу криминального сообщества, которое действует в нескольких субъектах страны.