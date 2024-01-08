МЧС проверит начальника волгоградского главка, желавшего рака жалобщикам

Хинштейн назвал заявления офицера недопустимыми.фото: 34.mchs.gov.ru--> МЧС России начало внутриведомственную проверку в отношении начальника волгоградского управления Николая Любавина после его заявлений во время селекторного совещания, сообщил 8 января депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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