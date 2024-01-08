ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 623 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Ivanova
    Западники хоЧут знать технологию получения нашей вакцины. А им Россия не предоставляет данные - безобразники.МИД Германии обви...
  • Юрий Во
    К сожалению, всех адекватных конкурентов Путин "убрал" с политического поля. Остались неадекваты и приспособленцы. По...Трёх офицеров ФСБ...
  • Анатолий Пановский
    Иногда лучше молчать , чем говорить .МЧС проверит нача...

МЧС проверит начальника волгоградского главка, желавшего рака жалобщикам

МЧС проверит начальника волгоградского главка, желавшего рака жалобщикам

Хинштейн назвал заявления офицера недопустимыми.фото: 34.mchs.gov.ru--> МЧС России начало внутриведомственную проверку в отношении начальника волгоградского управления Николая Любавина после его заявлений во время селекторного совещания, сообщил 8 января депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Пановский
Иногда лучше молчать , чем говорить .
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх