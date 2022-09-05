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Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс

Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс избрана новым действующим премьер-министром страны. Как пишет ТАСС, она победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии и 6 сентября сменит Бориса Джонсона, назначив новый состав правительства.

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