Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс избрана новым действующим премьер-министром страны. Как пишет ТАСС, она победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии и 6 сентября сменит Бориса Джонсона, назначив новый состав правительства.