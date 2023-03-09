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Томас Мюллер: «Против Месси у «Баварии» всегда все очень хорошо. Роналду времен «Реала» был проблемой»

Томас Мюллер высказался о Лионеле Месси после победы «Баварии» над «ПСЖ». Вчера мюнхенский клуб выиграл у парижан (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:0) и вышел в следующий раунд.

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