Томас Мюллер: «Против Месси у «Баварии» всегда все очень хорошо. Роналду времен «Реала» был проблемой»

Томас Мюллер высказался о Лионеле Месси после победы «Баварии» над «ПСЖ». Вчера мюнхенский клуб выиграл у парижан (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:0) и вышел в следующий раунд.
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