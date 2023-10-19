Патриотическая акция в поддержку бойцов СВО прошла в Наро-Фоминске

Патриотическая акция «Вместе Za наших» прошла во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. Гости праздника написали письма бойцам спецоперации, поучаствовали в мастер-классах по плетению маскировочных сетей и осмотрели военные трофеи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии