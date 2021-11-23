Юрий Селиванов: Третий круг вселенского ада

Практические действия руководства США недвусмысленно указывают на то, что это государство в целях сохранения своего пошатнувшегося мирового господства все больше склоняется к сценарию новой большой войны, который был уже дважды успешно реализован англосаксами в прошлом столетии Последние новости о действиях американской администрации на международной арене трудно назвать обнадеживающими для тех, кто заинтересован в поддержании европейского и всеобщего мира: «Вашингтон обеспокоен активностью российских вооруженных сил вблизи украинской границы и «некоторой риторикой», звучащей из РФ и наблюдаемой в социальных сетях касательно Украины.