Сегодня электричество отключают в Астрахани и поселке Красные Баррикады

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 2 декабря, плановые отключения электричества коснутся 30 улиц и переулков во всех районах РЭС Астрахани: а также рабочего поселка Красные Баррикады Икрянинского района (с 09:00 до 12:00).
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