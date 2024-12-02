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Сегодня электричество отключают в Астрахани и поселке Красные Баррикады

Сегодня электричество отключают в Астрахани и поселке Красные Баррикады

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 2 декабря, плановые отключения электричества коснутся 30 улиц и переулков во всех районах РЭС Астрахани:   а также рабочего поселка Красные Баррикады Икрянинского района (с 09:00 до 12:00).

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