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Несекретные материалы

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У «Новых людей» чешутся руки при слове Мошонки

У «Новых людей» чешутся руки при слове Мошонки

Депутатов смущают Конченбург и Вагина. А Горелово, Неелово, Неурожайка — ничуть Сергей Аксенов Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Махачев VS Волкановски Депутаты от партии «Новые люди» озаботились переименованием неблагозвучных названий населенных пунктов.

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