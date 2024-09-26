Более 250 детей госпитализированы в южноуральские больницы с пневмонией

В минздраве Челябинской области рассказали о ситуации с пневномией в регионе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 26 сентября, в больницы Южного Урала госпитализированы с пневмонией 252 ребенка.
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