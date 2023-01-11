Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае на смену морозам придёт потепление В конце недели в регионе пойдёт снег, поднимутся метели и усилится ветер В Алтайском крае 11 и 12 января сохранится гололедица на дорогах и крепкие сибирские морозы.