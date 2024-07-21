Адвокат Горшков: арест блогера Била не остановит его от новых пранков

Скандального блогера Эдварда Била арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство в Москве после того, как он прокатился на самокате по улицам Одинцова в форме сотрудника полиции и приставал к людям, размахивая поддельным удостоверением.
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