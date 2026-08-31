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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпухин о поражении в финале плей-офф: «Важно для личного опыта. Понял, за счет чего можно выиграть»

Защитник « Автомобилиста » Илья Карпухин высказался о поражении в финале прошлого Кубка Гагарина. Тогда он выступал за « Ак Барс », который уступил «Локомотиву» (2-4) в решающей серии.

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