Dacia подтвердила разработку кроссовера «Baby Duster»

Не успел «паркетник» Dacia Duster третьего поколения появиться в продаже на большинстве рынков, как руководство румынской компании (входящей в Renault Group), анонсировало появление новой модели, которая станет производной от этого кроссовера.
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