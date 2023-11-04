Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шабутдинова обвинили в совершении 8 преступлений по статье о мошенничестве

Шабутдинова обвинили в совершении 8 преступлений по статье о мошенничестве

Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

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