Губернатор ЯНАО поручил активнее внедрять «Морошку» во все сферы жизни ямальцев

В Салехарде состоялось заседание правительства автономного округа, в котором приняли участие члены правительства, на котором губернатор ЯНАО поручил членам правительства активнее внедрять «Морошку» во все сферы жизни региона, особенно — в социальный блок.
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