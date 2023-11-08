В Германии «больше нет места» для мигрантов

Сара Вагенкнехт, политик, считающийся самым видным представителем левых сил в Германии, выступила в понедельник за строгое ограничение миграции и ограничение пособий, предоставляемых просителям убежища, передает dpa.
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