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В Нигерии заблокировали Twitter

В Нигерии заблокировали Twitter

Twitter удалил публикацию президента Нигерии Мухаммада Бухари примерно такого содержания: «Многие из тех, кто сегодня плохо себя ведет, слишком молоды, чтобы осознавать разрушения и гибель людей, что произошли во время гражданской войны в Нигерии.

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