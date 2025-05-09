Путин поблагодарил Словакию за сохранение советских мемориалов

Россия благодарна Словакии за внимательное отношение к памятникам и захоронениям советским воинов, заявил президент России Владимир Путин 9 мая на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Большом Кремлёвском дворце.
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