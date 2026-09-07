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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лацио» с Гаттузо выиграл 3 из 3 матчей в Серии А и идет 3-м, у Фраттези голы во всех играх. Дальше – «Милан»

«Лацио» под руководством  Дженнаро Гаттузо выиграл все три матча на старте сезона в Серии А. Сегодня римская команда на выезде обыграла « Удинезе » (2:1).

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