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Царьград

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Мария Захарова: послы Запада после работы в России критикуют свои правительства

Мария Захарова: послы Запада после работы в России критикуют свои правительства

По её словам, дипломаты понимают, что решения властей наносят ущерб их собственным гражданам.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление, в котором обратила внимание на необычную тенденцию в поведении западных дипломатов, работавших в России.

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